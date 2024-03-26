Совещание с Путиным после теракта в «Крокусе». Главное

Разбор завалов завершается, но это далеко не конец — еще не установлены все организаторы и заказчики преступления.

В это непростое время Россия показала пример подлинной солидарности, сплоченности и взаимной выдержки. Именно такими словами президент Владимир Путин начал совещание, на котором были названы последние результаты расследования теракта в «Крокус Сити Холле».

Кроме того, главе государства доложили о том, как в критической ситуации сработали спасательные службы, ну а генпрокурор и руководитель МЧС затронули, наверное, самую болезненную тему — все ли было сделано для того, чтобы избежать такого огромного количества жертв. Корреспондент «Известий» Николай Иванов продолжит.

В эти дни россияне показали, что такое сострадание, сочувствие, взаимопомощь. Мы — вместе.

«Хочу выразить соболезнования родным погибших. Выздоровления раненым. Тем, кто спасал людей. Общество показало пример солидарности, взаимной поддержки», — сказал глава государства.

Путин еще в первые часы после трагедии заявил — исполнители, организаторы и заказчики понесут наказание. Теперь напоминает об этом снова, как бы ни хотелось кому-то из «партнеров» запутать следы.

«США пытаются убедить, что киевского следа якобы нет. Что кровавый теракт — последователи ислама, члены ИГ*. Мы знаем, кто исполнитель, а кто заказчик — задача получить ответ, кто заинтересован», — отметил Путин.

А Запад без какого-либо расследования, доказательств, улик, уже назначил виновных — исламских радикалов. Но так ли все просто?

«Абсолютно ясно одно, ужасное преступление — это акция устрашения. Сразу возникает вопрос — кому выгодно? Это является лишь звеном попыток тех, кто воюет с нашей страной руками киевского режима. А нацисты никогда не брезговали самыми грязными средствами, когда их контрнаступлеие провалилось», — указал Путин.

Тем более, что расстрел безоружных зрителей происходит в момент, когда провалилось контрнаступление ВСУ. Тем более, что террористов, убивавших людей в «Крокус Сити Холле», задержали в Брянской области на пути к российско-украинской границе.

Следствию удалось восстановить хронологию событий. Террористы ждали, когда на концерт группы «Пикник» соберется больше зрителей — и в 19:58 открыли стрельбу.

«Проникнув в холл, а затем в помещение — по гражданам (открыли стрельбу — Прим. ред.). Независимо от пола и возраста. В пластиковых бутылках бензин. В 20:11 покинули здание», — сказал глава СК Александр Бастрыкин.

При задержании террористов обнаружены два автомата АК-74, патроны — 28 магазинов, бутылки с остатками бензина. Проверяют и систему противопожарной безопасности: в Генеральной прокуратуре пришли к выводу — стандарты безопасности необходимо менять.

«Масштаб теракта в „Крокусе“ оказался несопоставим с возможностями обеспечения безопасности объекта. Необходимо актуализировать паспорта безопасности объектов с массовым пребыванием людей», — предложил генпрокурор Игорь Краснов.

Скорая приехала уже через четыре минуты после первого звонка. Только за два первых дня после теракта донорами крови стали почти 12 тысяч человек: они сдали 4,6 тысячи литра цельной крови и 1,1 тысячи литров плазмы.

«Принято решение — выплаты три миллиона на каждого погибшего или умершего. Миллион — в стационарах, 500 тысяч — амбулаторно», — отметила вице-премьер Татьяна Голикова.

Тысячи волонтеров работают с родными погибших и пострадавших. Помогает и бизнес — безвозмездно.

Жители Москвы и области все эти дни сами, без каких-либо просьб, приезжают к месту трагедии, чтобы помочь.

«То, что и прохожие, и медработники, сотрудники других служб оказались там, где должны быть, демонстрирует зрелость общества и готовность бороться за близких. Это очень важная характеристика нашего общества», — подчеркнул Путин.

Руководители Москвы и Московской области договорились о выплатах. Первые платежи прошли еще в субботу, 23 марта.

«Москва выплачивает единовременные пособия как москвичам, так и жителям всех других регионов. Московская область выплачивает жителям Московской области. Уже приступили к этому», — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

У президента на столе — план «Крокус Сити Холла». Губернатор Московской области Андрей Воробьев докладывает: 26 марта поисковая операция будет завершена.

Разбор завалов завершается, но это далеко не конец. Еще не установлены все организаторы и заказчики теракта.

Путин благодарит силовиков: они сработали оперативно и слаженно, не позволив преступникам уйти от наказания: МВД, ФСБ, Росгвардию и Минобороны. Впереди еще много работы.

* террористическая группировка, запрещенная в России.