Все стало на свои места: куда поехали террористы из «Крокус Сити Холла»

Судя по тому, что все подозреваемые живы, задача и стояла всех взять живьем.

Что касается машины, то на ней террористы смогли проехать почти 390 километров. Но их автомобиль вычислили намного раньше.

Вот фотография с камеры наблюдения, сделана она на Киевском шоссе. Собственно говоря, бандиты никуда и не сворачивали с этой трассы.

Отъехав от «Крокуса», четко шли по маршруту, который как раз и хотели понять наши силовики. Ведь это прямое указание на куратора нападения.

И с каждой минутой лишь подтверждалась версия о том, что они бегут в сторону Украины. Именно поэтому и засада была организована уже после Брянска, когда до границы оставалось не больше 100 километров, на пустынной дороге, на маленьком лесном перекрестке.

Нам удалось вычислить его на картах — и вот он же на оперативной съемке, в момент задержания подозреваемых. Причем-то, что это была засада, хорошо видно по состоянию автомобиля.

Чтобы его остановить, группа захвата пошла на таран. Ну, а судя по тому, что все подозреваемые живы, задача и стояла всех взять живьем.

Стрельба в концертном зале «Крокус Сити Холл» началась вечером 22 марта. Через несколько минут на сцену должны были выйти музыканты группы «Пикник».

Злоумышленники в камуфляже и с автоматами в руках ворвались в здание и начали расстреливать посетителей одного за другим. Позже они подожгли концертный зал.

Мощный пожар распространился на площади в 13 тысяч квадратных метров. Его удалось потушить только на следующий день.

Возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». По последним данным, погибли 139 человек, пострадали 182.

После атаки террористы устремились к границе с Украиной. Задержаны 11 человек, часть из них уже отправлена в СИЗО.