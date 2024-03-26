За двое суток пострадавшим при теракте в «Крокусе» собрали 368 миллионов рублей

Российский Красный Крест (РКК) собрал почти 386 миллионов рублей за двое суток на оказание помощи пострадавшим и семьям жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом пишут «Известия».

«Это беспрецедентный случай для сборов последних лет. Деньги удалось собрать всего за двое суток общими усилиями всей страны. Средства будут направлены на оказание долгосрочной помощи всем, кто пострадал в этой страшной трагедии», — говорится в заявлении.

Из этой суммы 227 миллионов пожертвовали рядовые граждане страны. Как отметили в Красном Кресте, распределением денег займется специально созданная комиссия, участие в процессе примут также представители власти, общественных организаций и люди из числа пострадавших.

Волонтеры помогут раненым восстанавливаться после лечения, организуют психологическую и социальную поддержку, а также другие виды адресной помощи. Нуждающиеся могут обратиться в Единый центр помощи лично.

Он находится в Красногорске на бульваре Строителей, дом 4, корпус 1, на первом этаже бизнес-центра «Кубик». Также можно позвонить по телефону 8-800-550-50-30.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 139.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что говорят пришедшие к мемориалу у «Крокуса» люди.