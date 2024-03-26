«Последнее, что он сказал»: на месте теракта в «Крокусе» завершается поисковая операция

На месте памяти и скорби появляется все больше фотографий тех, кто не выбрался из здания.

Число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» выросло до 139. Среди жертв — трое детей и несколько иностранцев из Армении, Белоруссии и Молдавии. В больницах остаются еще около сотни раненых. Некоторые все еще в крайне тяжелом состоянии.

Сегодня на месте трагедии завершится поисковая операция. Сотрудники МЧС в эти дни работали круглые сутки. А к мемориалу у стен «Крокуса» продолжают нескончаемым потоком идти люди. Они несут цветы и мягкие игрушки, зажигают свечи, а из листов бумаги складывают фигурки журавлей. На месте памяти и скорби появляется все больше фотографий тех, кто не выбрался из здания.

«Заканчивал смену, хотел попасть на концерт. И в итоге я просто… телефонный звонок, и последнее, что он сказал: «брат, пока», — вспоминает Даниил Косарев, потерявший друга во время теракта.

«Все мы чувствуем эту боль. Я не знаю, как вот можно людей поддержать? Просто прийти вот так», — сказала одна из женщин у стихийного мемориала.

«Третий день спать не могу. Не представляю вообще. Как так можно поступать? Как можно в детей стрелять? У нас самих есть ребенок. У меня как у матери не укладывается это в голове», — добавила женщина.

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 139 человек. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Силовики смогли оперативно задержать подозреваемых в совершении теракта. Их машина была остановлена в Брянской области при попытки пересечь границу России и Украины. Всего по делу о теракте задержаны 11 человек. Ведутся следственные мероприятия. По уголовному делу арестованы восемь фигурантов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Совбезе РФ назвали страну, которая может стоять за терактом в «Крокусе».