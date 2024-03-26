Семья из трех человек из Владимирской области погибла при теракте в «Крокусе»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 44 0

В их числе — девушка-подросток.

Семья из трех человек из Владимирской области погибла при теракте в «Крокусе»

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Семья из Петушинского района Владимирской области, состоящая из трех человек погибла при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил глава региона Александр Авдеев.

«К сожалению, уже известно о семье. Родители и 16-летняя дочь из Петушинского района, которые погибли во время атаки на „Крокус“. Также знаем о двух пострадавших — жителях Владимира, гражданских муже и жене Сергее и Марии», — написал он в в Telegram-канале.

Политик добавил, что получившие ранения мужчина и женщина сейчас лечатся в больницах Москвы и уже идут на поправку. Руководство области оказывает содействие в их реабилитации, отметил Авдеев.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 139.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 50 пострадавших в теракте в «Крокусе» получили выплаты от Подмосковья.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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