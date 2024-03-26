В Таджикистане опечатали дом семьи одного из обвиняемых в теракте в «Крокусе»

У жилища дежурит сотрудник милиции.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов
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Правоохранители опечатали в Таджикистане дом в кишлаке Лойоби недалеко от города Гиссара. Жилище принадлежит семье обвиняемого в теракте в «Крокус Сити Холле» Шамсиддина Фаридуни, сообщает РИА Новости.
Дом одного из фигурантов дела выполнен из цементных блоков. У здания дежурит сотрудник местной милиции.
В МВД Таджикистана сообщили, что мужчина полгода назад отправился в Москву на заработки. До этого он был пекарем в Гиссаре.
У Фаридуни есть супруга и восьмимесячный ребенок. Самому обвиняемому в теракте 25 лет, он имеет регистрацию по месту жительства в Красногорске.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 139.
Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.
Ранее 5-tv.ru писал, что фельдшер московской скорой помощи рассказал о работе во время теракта в «Крокус Сити Холле».
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