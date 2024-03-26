Уголовное дело возбудили в отношении мужа экс-директора «Новой Голландии»

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 11 0

Он был задержан при попытке покинуть страну в аэропорту Пулково.

Уголовное дело возбудили в отношении мужа экс-директора «Новой Голландии»

Фото: Анна Майорова / ТАСС

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В отношении мужа экс-директора «Новой Голландии» Роксаны Шатуновской, художника Николая Конашенка возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

Причиной послужили публикации мужчины в социальных сетях. Дело возбуждено по статье УК «Публичные призывы к терроризму, публичное оправдание или пропаганда терроризма».

Пресс-служба МВД Санкт-Петербурга сообщила, что художник пытался улететь в Ереван. Однако его задержали в аэропорту Пулково.

Шатуновская покинула свою должность после того, как ее муж опубликовал несколько постов о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Женщина назвала высказывания супруга «чудовищными, несовместимыми с человечностью». Шатуновская отметила, что ушла с поста по обоюдному согласию.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Таджикистане опечатали дом семьи одного из обвиняемых в теракте в «Крокусе».

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