Уголовное дело возбудили в отношении мужа экс-директора «Новой Голландии»
Он был задержан при попытке покинуть страну в аэропорту Пулково.
Фото: Анна Майорова / ТАСС
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В отношении мужа экс-директора «Новой Голландии» Роксаны Шатуновской, художника Николая Конашенка возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.
Причиной послужили публикации мужчины в социальных сетях. Дело возбуждено по статье УК «Публичные призывы к терроризму, публичное оправдание или пропаганда терроризма».
Пресс-служба МВД Санкт-Петербурга сообщила, что художник пытался улететь в Ереван. Однако его задержали в аэропорту Пулково.
Шатуновская покинула свою должность после того, как ее муж опубликовал несколько постов о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Женщина назвала высказывания супруга «чудовищными, несовместимыми с человечностью». Шатуновская отметила, что ушла с поста по обоюдному согласию.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Таджикистане опечатали дом семьи одного из обвиняемых в теракте в «Крокусе».
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