Корчемный рассказал о подготовке к концерту «Пикника» в Петербурге

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 54 0

Мероприятие состоится в Северной столице уже сегодня.

Фото, видео: Шамуков Руслан / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Группа «Пикник» даст концерт в Петербурге в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Музыкант, бас-гитарист и бэк-вокалист коллектива Марат Корчемный рассказал, как проходит подготовка к мероприятию.

В Петербурге в Большом концертном зале «Октябрьский» 27 марта состоится «Вечер памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле». На сцену выйдут группа «Пикник» и симфонический оркестр «Таврический».

В Северной столице группа выступит с оркестром — так же планировалось и в Москве, — но на этом концерте было принято решение заменить несколько песен. Корчемный также рассказал, что все инструменты, которые были на сцене в «Крокусе», сгорели.

«Пришлось побегать по сусекам. Но оркестру, не знаю, сложнее, потому что они потеряли старинные инструменты <…> То, что сгорели инструменты, поверьте, это не самое страшное», — отметил участник «Пикника».

Ранее 5-tv.ru писал, что концерт начнется в 19:00 с минуты молчания, меры безопасности будут усилены. А в финале, наверняка, прозвучит и эта песня «Пикника» с названием «За невинно убиенных», написанная 30 лет назад, но попадающая в самое сердце как никогда раньше.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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