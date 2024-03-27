Собянин рассказал, как вся Москва помогает пострадавшим в теракте

Трагедия в «Крокусе» произошла 22 марта.
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
В дни тяжелых испытаний особенно чувствуется сила нашей сплоченности и единства. Без преувеличения на помощь пришел весь город. Почти 400 пожарных и спасателей, больше 140 единиц пожарной техники участвовали в ликвидации пожара в «Крокус Сити Холле». 44 бригады скорых и три медицинских вертолета были отправлены на место трагедии. Врачи делают все для спасения жизни и скорейшего исцеления пострадавших. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.
Больше 100 сотрудников московской скорой помощи и центра медицины катастроф, свыше 700 врачей и медсестер, усилившие работающие смены в больницах, участвовали в спасении пострадавших. Всего в больницы поступили 94 человека. 34 уже выписаны, и сегодня на лечении находятся 60 человек. Почти в три раза уменьшилось количество пациентов в крайне тяжелом состоянии. Ни один из поступивших в тяжелом состоянии не был потерян. Больше 7700 человек пришли, чтобы сдать для пострадавших донорскую кровь.
110 социальных работников, больше 150 психологов находятся в постоянном контакте с семьями погибших и пострадавших, включая тех, кто приезжает из других регионов страны.
«Огромную помощь — пожертвованиями, материальными ресурсами, транспортом и даже списанием кредитов пострадавшим — оказал столичный бизнес. Свыше 215 миллионов рублей направили на помощь пострадавшим и семьям погибших московские рестораны и предприятия торговли. Больше 20 миллионов рублей сами москвичи направили на помощь пострадавшим и семьям погибших через городские благотворительный сервисы. Полная ликвидация последствий теракта займет еще некоторое время. А помощь его жертвам станет нашей постоянной заботой. Огромное спасибо, низкий поклон всем, кто в эти дни честно выполнил свой долг, проявил мужество, милосердие и сострадание», — написал мэр Москвы.
Ранее Мэр Москвы сообщил, что город и область уже начали совместно выплачивать денежные компенсации пострадавшим. Размер компенсаций составляет от 500 тысяч до трех миллионов рублей. Также вместе с Московской областью город взял на себя организацию похорон погибших.
В связи с трагедией в концертном зале «Крокус Сити Холл» 23 и 24 марта в Москве были отменены все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия.
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