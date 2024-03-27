Французский лидер неоднократно высказывался о необходимости отправки войск на Украину. Однако такую инициативу никто не поддержал, и кроме того, многие представители стран Запада теперь разгневаны.

Инициатива об отправке войск на Украину, с которой выступил президент Франции Эммануэль Макрон, может привести к прямому столкновению с Россией. Об этом говорят американские чиновники, которых заявления французского лидера привели в гневное состояние, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

Макрон неоднократно высказывался о возможности отправки на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) военного контингента Франции. Правда теперь Париж отрицает присутствие своих солдат на подконтрольной Киеву территории, называя это дезинформацией.

Хотя о том, что Франция готовит целый контингент примерно в две тысячи человек для отправки на Украину, ранее сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он также добавил, что французские войска, оказавшись на Украине, станут приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских Вооруженных сил.

Ситуация явно не нравится Западу и самим США. Чиновники недовольны высказываниями Макрона, отмечают СМИ.

«Неоднозначный комментарий по поводу „сапог на земле“ вызвал мгновенный и очень публичный упрек со стороны канцлера Германии Олафа Шольца и разгневал американских чиновников, которые в частном порядке говорят, что такой шаг может даже спровоцировать столкновение с Москвой», — говорится в материале Bloomberg.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам главы запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимира Рогова, французские войска нужны Владимиру Зеленскому для того, чтобы подавлять протестные настроения и проводить репрессии на Украине.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.