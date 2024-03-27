СМИ узнали, что сгоревший «Крокус» оказался в залоге у Газпромбанка

Здание в Красногорске было заложено по ипотечному договору от ноября 2023 года.

Концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, который сгорел в результате теракта, находится в залоге у Газпромбанка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Согласно документу, здание № 20 на Международной улице, принадлежащее «Крокус Интернэшнл», заложено по ипотечному договору от ноября 2023 года. Действовать данное обременение будет до 24 декабря 2032-го.

Отмечается, что договор был перезаключен, здание попало в залог в результате переуступки в декабре 2022 года.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 139. При этом количество пострадавших уже возросло до 360 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как вся столица помогает пострадавшим в теракте.