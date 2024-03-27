Мужу бывшего директора «Новой Голландии» предъявили обвинения

Художника Николая Конашенка подозревают в публичном оправдании терроризма.
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Известному художнику Николаю Конашенке и, по совместительству, мужу бывшего директора «Новой Голландии» Роксаны Шатуновской предъявили обвинения в публичном оправдании терроризма. В пресс-службе СК России отметили, что ему грозит серьезное наказание по уголовной статье.
«Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу предъявлено обвинение 41-летнему индивидуальному предпринимателю Николаю Конашенку в совершении преступления предусмотренного ч.2 ст. 205.2 УК РФ („Оправдание терроризма“), решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — подчеркивалось в заявлении.
Глава «Новой Голландии» Шатуновская уволилась после публикаций мужа о «Крокусе»
По версии следствия, мужчина опубликовал в своих социальных сетях сразу несколько постов, где открыто говорил о теракте в «Крокус Сити Холле» с позитивной точки зрения. Узнав об этом, Роксана Шатуновская заявила, что более не может занимать ответственную должность, поскольку ее законный супруг позволил себе «чудовищные, несовместимые с человечностью» высказывания.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что при теракте в «Крокусе» 22 марта погибли 139 человек, включая трех детей. Число пострадавших возросло до 360 человек, включая 11 детей.
- 27 мар
- Сербия сообщила о готовности лечить пострадавших в теракте в «Крокусе»
- 27 мар
- СМИ узнали, что сгоревший «Крокус» оказался в залоге у Газпромбанка
- 27 мар
- «Останутся за бортом»: Захарова объяснила смену реакции Запада на теракт в «Крокусе»
- 27 мар
- Число пострадавших при теракте в «Крокусе» возросло до 360 человек
- 27 мар
- Собянин рассказал, как вся Москва помогает пострадавшим в теракте
- 27 мар
- Корчемный рассказал о подготовке к концерту «Пикника» в Петербурге
- 27 мар
- Многолетние муки заточения: в каких условиях содержатся пожизненно заключенные
- 27 мар
- Погиб глава спасавшей людей в «Крокусе» организации
- 27 мар
- Группа «Пикник» посвятит концерт в Петербурге жертвам теракта в «Крокусе»
- 27 мар
- Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное на утро 27 марта
Читайте также
52%
-0.21 100.41
0.04
Нашли ошибку?