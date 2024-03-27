«Сотрудник ФСБ» из «Крокуса» оказался строителем — раскрыт очередной фейк Украины

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 71 0

На Украине приняли строителя из Москвы, бывшего в «Крокусе», за сотрудника ФСБ

«Сотрудник ФСБ» из «Крокуса» оказался строителем — раскрыт очередной фейк Украины

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Киевский режим после теракта начал строить «конспирологические версии», которые, впрочем, легко разоблачить.

Мужчина, которого украинские СМИ и Telegram-каналы пытались выдать за сотрудника российских спецслужб, на самом деле работает строителем. На концерт россиянин пришел вместе с дочерью, к счастью, обоим удалось спастись.

«Ни к ФСБ, ни к силовым структурам отношения никакого не имею. Меня Алексей зовут, работаю в строительной компании, занимаюсь материально-техническим обеспечением», — передает слова Алексея РИА Новости.

По словам мужчины, когда террористы начали стрелять, он взял себя в руки, пытаясь с холодной головой оценить ситуацию, а не поддаваться панике. В итоге их с дочерью через запасные выходы в обход основного холла вывели сотрудники «Крокуса».

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 140 человек, количество пострадавших выросло до 360, 11 из них — дети. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной. Предварительно, они имели некоторые контакты на стороне Незалежной.

Всего по делу о теракте задержаны 11 человек, восемь из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что люди продолжают нести цветы и свечи к «Крокус Сити Холлу».

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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