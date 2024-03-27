Захарова: Запад втягивает Интерпол в политическую игру против России

Запад пытается втянуть Интерпол в свою политическую игру против Москвы, чтобы в дальнейшем исключить Россию из организации. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом дипломат прокомментировала заявление генерального секретаря Интерпола Юргена Штока, который осудил теракт в «Крокус Сити Холле» и предложил содействие в расследовании.

Захарова отметила, что его слова демонстрируют незыблемость принципов, прописанных в уставе самой организации. Однако напомнила, что еще в 2022 году были введены ограничительные меры по обмену данными с Россией, в связи с чем возникают некоторые противоречия.

«Данные меры в очередной раз подтверждают, что Интерпол настойчиво втягивается Западом в политическую игру, главной целью которой является отключение РФ от информационных ресурсов Интерпола и дальнейшее исключение ее из состава организации», — подчеркнула представитель МИД РФ на брифинге 27 марта.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 140 человек, количество пострадавших выросло до 360, 11 из них — дети. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной. Предварительно, они имели некоторые контакты на стороне Незалежной.

Всего по делу о теракте задержаны 11 человек, восемь из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

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