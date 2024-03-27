МЧС опубликовало список из 143 погибших при теракте в «Крокусе»

Перечень доступен на портале министерства.
Фото: YURI KOCHETKOV / ТАСС
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МЧС России опубликовало список жертв, погибших при страшном теракте в «Крокус Сити Холле». В перечня значатся 143 человека.
«Предварительный список погибших в Московской области опубликован на официальном интернет-портале МЧС России по состоянию на 20:15 (по данным Минздрава России)», — сказано в сообщении.
Список, как отмечается, будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 143.
Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин не спал всю ночь после теракта в «Крокус Сити Холле».
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