Фанатка «Пикника» указала на отсутствие страха идти на вечер памяти в Петербурге
Юная фанатка подчеркнула, что граждане еще больше сплотились после страшной трагедии.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Бессонов; 5-tv.ru
Фанатка группы «Пикник» из Петербурга Олеся Чепурко рассказала 5-tv.ru, что не боялась идти на вечер памяти жертв теракта «Крокус Сити Холле». Она, как отмечается, благодарна коллективу за эту возможность.
«Мне не страшно, потому что я понимаю, что я иду слушать свою любимую группу. Слушать ее за тех, кто пострадал. Мне кажется, это большая честь», — поделилась девушка.
По словам Чепурко, россияне объединились, они пришли на вечер памяти, чтобы поддержать семьи погибших и пострадавших. По мнению посетительницы концерта, теракты совершают для того, чтобы запугать народ, но россиян «этим вообще никак не взять», так как народ сплоченный.
Вечер памяти жертв теракта в «Крокусе» группа «Пикник» завершила песней «Там, на самом краю земли». Во время исполнения композиции зрители зажгли фонарики.
Благотворительный концерт завершился бурными овациями. Люди несли музыкантам цветы и под аплодисменты благодарили их.
Музыканты «Пикника» начали концерт с минуты молчания. В исполнении рок-группы прозвучали песни: «Я — пущенная стрела», «Настоящие дни», «Египтянин», «Танго «Черная каракатица», «Великан», «От Кореи до Карелии», «Разноцветные ленты», «Под желтым солнцем» и другие.
Симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» на благотворительном концерте исполнил инструментальный номер «Памяти ушедших»
Все собранные средства отправят на помощь пострадавшим и семьям жертв теракта в «Крокусе». РЕН ТВ вел прямую трансляцию мероприятия, телеканал также присоединился к благотворительной акции группы.
Внести свой вклад могут все желающие — для этого нужно отправить SMS на номер 3443 со словом «благо» и суммой пожертвования либо отсканировать QR-код.
Деньги поступят в благотворительный фонд «Гольфстрим», который займется их распределением, позже будет опубликована полная финансовая отчетность. В связи с санкциями с телефона Samsung можно сделать перевод только через СБП.
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