Оренбург уходит под воду: десятки домов оказались затоплены из-за паводков

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Полсотни домов оказались затоплены в Оренбурге из-за весенних паводков

Фото, видео: Бушухин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

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Синоптики делятся неутешительными прогнозами — скоро станет теплее, а, значит, воды станет больше.

Оренбург уходит под воду, затоплены уже полсотни домов. Люди вынуждены бросать имущество и бежать. Коммунальщики пытаются справиться с паводками, но пока их усилия тщетны. Куда еще пришла большая вода — расскажет корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Уже несколько дней жители Оренбургской области словно робинзоны. Их дома — как острова, а вокруг вода. Поэтому приходится эвакуироваться, пока совсем не затопило.

«Пройти нельзя, ни людям нельзя пройти, ни в садик 77-й. Ребятишки идут без сапог, несут их родители подмышками, сами через эту лужу. По колено воды», — сетует местный житель Анатолий Парченко.

Власти закрывают мосты и дороги. Коммунальщики пытаются дать воде уйти — палками нащупывают люки коллекторов, чтобы открыть их. Но и это не помогает.

«У нас работают четыре бригады в круглосуточном режиме, которые занимаются откачкой воды. Дорожные рабочие занимаются расчисткой ливневых канализаций», — рассказал директор МКУ Комсервис Александр Обухов.

«Очень серьезное подтопление. Затопило все дома, вода прибывает. В доме вода, все испорчено, никому дела нет. Что нам делать? Как быть? Не знаем», — жалуется местная жительница Оксана Сенкевич.

Большая вода выливается в большие проблемы для Поволжья. В Тольятти и Самаре общественный транспорт не едет, а практически плывет. И, судя по этим кадрам, дает течь.

«Вон волна **** пошла, сейчас **** затопит», — комментирует автор.

Прогнозы синоптиков для большинства регионов, особенно тех, что подвержены паводкам, неутешительны. В ближайшее время станет еще теплее, а, значит, проблем прибавится.

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