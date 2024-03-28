Продюсер Дмитрий Ашуров заявил о важности альбома «Голос мой услышь»

Музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров заявил, что новый альбом российских артистов «Голос мой услышь важен», ведь люди после «Крокуса» особенно нуждаются в поддержке. Об этом сообщают «Известия».

В альбом вошли 12 песен народного артиста СССР Муслима Магомаева, в честь которого был назван концертный зал в «Крокус Сити Холле». Все полученные средства от стриминга и прослушивания песен будут переданы пострадавшим.

«Конечно же, люди сейчас нуждаются в поддержке, это очень важно. Важна инициатива медийных людей поддержать людей, чтобы они не чувствовали себя одинокими», — сказал Ашуров.

Теракт он назвал кошмаром и положительно оценил инициативу о передаче пострадавшим денег, которые поступят от монетизации материала. В свою очередь гендиректор Москонцерта Илья Бачурин заявил, что все музыканты, которые участвовали в записи альбома, понимают, о чем, кому и зачем они поют.

По его мнению, это делает работу каждого из артистов максимально ценной. Бачурин подчеркнул, что для него этот альбом очень ценен.

Среди исполнителей, которые участвовали в записи альбома, были Баста, Валерия, Ваня Дмитриенко, «Любэ», «Три дня дождя», Полина Гагарина, MACAN, Стас Михайлов, HammAli, Navai, Люся Чеботина, Владимир Пресняков и другие. Стихотворение в интро читает Федор Бондарчук.

Альбом можно послушать в «VK Музыке», «Яндекс Музыке», «МТС Музыке» и в HiFi-стриминге «Звук».