В Казахстане призвали своих граждан покинуть Одесскую и Харьковскую области Украины

Вернуться на родину они могут через Молдавию.

Посольство Казахстана на Украине посоветовало своим гражданам покинуть Одесскую и Харьковскую области из-за нестабильной обстановки в этих регионах. Об этом говорится в Telegram-канале дипучреждения.

«В связи с растущей напряженностью и нестабильной ситуацией с безопасностью в Одесской и Харьковской областях Украины посольство Республики Казахстан на Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть данные области», — отмечается в сообщении.

В публикации напомнили, что граждане Казахстана могут въехать на родину наземным путем через Молдавию или Польшу, но для второго варианта нужна шенгенская виза.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Казахстан ответил на сообщения о якобы закупках у России для армии Украины.