Казахстан ответил на сообщения о якобы закупках у России для армии Украины

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 91 0

В Казахстане опровергли факт переговоров с Украиной по военным закупкам ВПК РФ

Казахстан ответил на сообщения о якобы закупках у России для армии Украины

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тема:
Спецоперация

В Сети распространяется информация о том, что страна собирается продать российские комплектующие киевскому режиму. Так ли это?

Минобороны Казахстана опровергло сведения о переговорах с Украиной по поводу закупки продукции российского ВПК для нужд ВСУ. В министерстве считают, что подобные слухи распространяются ради дискредитации страны.

«Распространяемая в СМИ и социальных сетях информация о том, что якобы Казахстан ведет переговоры с „Укрспецэкспорт“ о закупках российской военной продукции для нужд ВСУ не соответствует действительности», — говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства Казахстана.

В министерстве также отметили, что с 2022 года в стране действует запрет на экспорт военной техники и вооружения. Поэтому даже в теории ни о каких переговорах подобного толка речи быть не может.

Подобная информация появилась в ряде СМИ 7 марта. Неназванные источники утверждали, что Казахстан собирается продать продукции российской оборонки для нужд ВСУ. Речь шла о комплектующих для самолетов Су-24 и МиГ-29.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что новым премьером Казахстана стал экс-глава администрации президента Бектенов. Его кандидатуру выдвинул глава республики.

Тема:
Спецоперация
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