Дроны-камикадзе громят опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Расчеты FPV-дронов уничтожили три опорных пункта противника в районе Работино

В Запорожской области расчеты дронов-камикадзе 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки Днепр уничтожили три опорных пункта и две единицы бронированной техники противника в районе Работино.

Вооруженные силы России с каждым днем все больше наращивают свой потенциал в отрасли применения дронов-камикадзе.

Несмотря на наличие у противника систем радиоэлектронной борьбы, наши операторы находят лазейки и продолжают уничтожать врага.

Тульские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ из ПТРК «Фагот»

Соединения и воинские части Воздушно-десантных войск продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Расчет противотанкового ракетного комплекса «Фагот» Тульского гвардейского соединения ВДВ пуском управляемой ракеты уничтожил группу пехоты ВСУ, тем самым сорвав их ротацию на северском направлении в районе Раздоловки.

К северу от Соледара разведчики тульских десантников обнаружили группу пехоты ВСУ до десяти человек, приближающихся к передовым позициям для проведения ротации. По средствам связи координаты оперативно были переданы на пункт управления, откуда поступил приказ на их уничтожение расчетом противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот».

Получив задачу, расчет немедленно выдвинулся в указанный район и приготовил к применению ПТРК «Фагот». Метким пуском управляемой ракеты из ПТРК десантники-противотанкисты уничтожили группу пехоты ВСУ.