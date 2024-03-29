Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для пострадавших от терактов в Красногорске и Белгороде
Зрителям Пятого канала за сутки удалось собрать 6 258 447 рублей.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; 5-tv.ru
Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День Добрых дел»!
Накануне мы обратились к вам — зрителям Пятого канала — с просьбой оказать помощь людям, пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле», а также при обстрелах Белгородской области.
И вы откликнулись. Большое вам спасибо! За сутки вы перечислили 6 258 447 рублей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «День добрых дел» в этот раз прошел в новом, отличающемся от традиционного, формате. В субботу 23 марта в своем эфире Пятый канал начал акцию «Летят журавли», к которой присоединилась вся страна.
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