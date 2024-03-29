Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для пострадавших от терактов в Красногорске и Белгороде

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День Добрых дел»!

Накануне мы обратились к вам — зрителям Пятого канала — с просьбой оказать помощь людям, пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле», а также при обстрелах Белгородской области.

И вы откликнулись. Большое вам спасибо! За сутки вы перечислили 6 258 447 рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «День добрых дел» в этот раз прошел в новом, отличающемся от традиционного, формате. В субботу 23 марта в своем эфире Пятый канал начал акцию «Летят журавли», к которой присоединилась вся страна.