Количество погибших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 144 человек

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 89 0

Еще один пострадавший скончался в больнице.

Количество погибших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 144 человек

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

В больнице после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» скончался еще один пострадавший. Общее число погибших увеличилось до 144, сообщил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, в больницах после трагедии остаются 69 человек, один из них в крайне тяжелом состоянии. Один пострадавший скончался, врачи делали все, чтобы спасти жизнь пациенту после тяжелых огнестрельных ранений.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в концертном зале «Крокуса» вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной.

Всего по делу о теракте задержаны 12 человек, восемь из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что количество пострадавших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» увеличилось до 382 человек.

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Стрельба в Крокус Сити Холл
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