Каждая секунда дорога: как служебные собаки искали людей в разрушенном «Крокусе»

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 45 0

Кинологи МЧС работали в ходе разбора завалов в «Крокусе» круглосуточно

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Разбор завалов на месте трагедии длился несколько дней.

Круглыми сутками работали кинологи МЧС России при разборе завалов после теракта в «Крокус Сити Холле». Подробности рассказал начальник поисково-спасательной службы кинологической службы отряда «Центроспас» Илья Заславский.

«Ежедневно и круглосуточно на месте трагедии находились кинологические расчеты, которые по мере необходимости, по мере разбора завалов применялись для поиска жертв трагедии», — сказал Заславский.

По его словам, в зависимости от поставленной задачи к работе привлекались служебные собаки с различной подготовкой, натренированные на поиски как живых людей, так и тел погибших. Задействованы были две структуры МЧС — «Центроспас» и Центр проведения операций особого риска «Лидер».

Заславский также подчеркнул, что к работе допускались только кинологи после специальной аттестации, которая подтверждается каждые два года.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в концертном зале «Крокуса» вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 144 человек, количество пострадавших выросло до 382. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной.

Всего по делу о теракте были задержаны 12 человек, восемь из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что в Нидерладнах назвали настоящего заказчика теракта в «Крокусе».

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
29 мар
«Остались детки»: что известно о погибших в «Крокусе» сестрах Макарских
29 мар
Террористы после атаки на «Крокус» поехали в Киев за вознаграждением
29 мар
Действия террористов из «Крокуса» координировались через Telegram
29 мар
В Нидерландах назвали настоящего заказчика теракта в «Крокусе»
29 мар
«Негативные новости»: криптобиржа Beribit прокомментировала обыски в своем офисе в Москве
29 мар
Арестован девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе»
29 мар
Буйный, ведет себя неадекватно: что известно о девятом фигуранте дела о теракте в «Крокусе»
29 мар
СК требует арестовать девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
29 мар
Новый задержанный и украинский след: последние новости о теракте в «Крокусе»
29 мар
Спасавшего людей в «Крокусе» Ислама Халилова наградили медалью мусульман России
+5° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
92.37
0.11 99.53
-0.18
Десять бьюти-дней: лунный календарь стрижек на апрель 2024

Последние новости

20:31
Зеленский назначил Данилова на новую должность после отставки из СНБО
20:27
Дуэль украинского и российского дронов в зоне СВО попала на видео
20:13
«Остались детки»: что известно о погибших в «Крокусе» сестрах Макарских
19:55
Причастного к ударам по Луганску ракетами Storm Shadow украинца задержали
19:49
Террористы после атаки на «Крокус» поехали в Киев за вознаграждением
19:46
Месть за цветные революции: как Латинская Америка «кошмарит» Вашингтон

Сейчас читают

Буйный, ведет себя неадекватно: что известно о девятом фигуранте дела о теракте в «Крокусе»
Извращенная пиар-кампания: кто и зачем поддерживает «голые» выходы жены Канье Уэста
Захарова: Британия впервые за шесть лет ответила России на запрос по Скрипалям
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок