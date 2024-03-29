Каждая секунда дорога: как служебные собаки искали людей в разрушенном «Крокусе»

Разбор завалов на месте трагедии длился несколько дней.

Круглыми сутками работали кинологи МЧС России при разборе завалов после теракта в «Крокус Сити Холле». Подробности рассказал начальник поисково-спасательной службы кинологической службы отряда «Центроспас» Илья Заславский.

«Ежедневно и круглосуточно на месте трагедии находились кинологические расчеты, которые по мере необходимости, по мере разбора завалов применялись для поиска жертв трагедии», — сказал Заславский.

По его словам, в зависимости от поставленной задачи к работе привлекались служебные собаки с различной подготовкой, натренированные на поиски как живых людей, так и тел погибших. Задействованы были две структуры МЧС — «Центроспас» и Центр проведения операций особого риска «Лидер».

Заславский также подчеркнул, что к работе допускались только кинологи после специальной аттестации, которая подтверждается каждые два года.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в концертном зале «Крокуса» вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 144 человек, количество пострадавших выросло до 382. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной.

Всего по делу о теракте были задержаны 12 человек, восемь из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что в Нидерладнах назвали настоящего заказчика теракта в «Крокусе».