Средства ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 27 0

Атака украинских боевиков была успешно отражена.

Средства ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Министерство обороны Российской Федеации сообщило о пресечении попытки киевского режима совершить атаку по объектам России. Об этом представители ведомства сообщили в официальном Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — отметили в МО.

В ведомстве добавили, что атаку пресекли в 7:30 по московскому времени.

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Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью.

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