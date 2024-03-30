Следователи допросили ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе»

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 40

Сумевшие спастись в тот роковой вечер свидетельствовали о возможных нарушениях в работе системе пожаротушения.

Следователи допросили ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе»

Фото: Reuters / MOSCOW NEWS AGENCY

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Сотрудники следственного отдела допросили ответственного за пожарную безопасность в здании «Крокус Сити Холла». С соответствующими сообщениями выступили сотрудники правоохранительных органов.

Поводом для допроса, в частности, стали свидетельства тех, кто сумел спастись из концертного зала вечером 22 марта. Пострадавшие рассказывали, что в критический момент в огромном здании не сработала система пожаротушения, что, в свою очередь, привело к пугающим последствиям и сильному задымлению.

Ранее экстренные службы отмечали, что последние два этажа «Крокуса» сгорели и обрушились буквально за считанные часы, что, в итоге, привело к большому числу пострадавших и погибших. 

«Допрос связан с мерами по обеспечению пожарной безопасности и системами противопожарной защиты, которые были установлены в «Крокус Сити Холле», — уточнил собеседник в беседе с ТАСС.

Дополнительные подробности не сообщили. Известно, что появление первых очагов огня также должно было запустить систему дымоудаления и экстренно включить автоосвещение, но ни одна из этих мер в итоге задейстована не была. 

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в концертном зале «Крокуса» вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 144 человек, количество пострадавших выросло до 382. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной.

Всего по делу о теракте были задержаны 12 человек, девять из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что СК требует арестовать девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе».

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Стрельба в Крокус Сити Холл
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