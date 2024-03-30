Следователи допросили ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе»
Сумевшие спастись в тот роковой вечер свидетельствовали о возможных нарушениях в работе системе пожаротушения.
Фото: Reuters / MOSCOW NEWS AGENCY
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Сотрудники следственного отдела допросили ответственного за пожарную безопасность в здании «Крокус Сити Холла». С соответствующими сообщениями выступили сотрудники правоохранительных органов.
Поводом для допроса, в частности, стали свидетельства тех, кто сумел спастись из концертного зала вечером 22 марта. Пострадавшие рассказывали, что в критический момент в огромном здании не сработала система пожаротушения, что, в свою очередь, привело к пугающим последствиям и сильному задымлению.
Ранее экстренные службы отмечали, что последние два этажа «Крокуса» сгорели и обрушились буквально за считанные часы, что, в итоге, привело к большому числу пострадавших и погибших.
«Допрос связан с мерами по обеспечению пожарной безопасности и системами противопожарной защиты, которые были установлены в «Крокус Сити Холле», — уточнил собеседник в беседе с ТАСС.
Дополнительные подробности не сообщили. Известно, что появление первых очагов огня также должно было запустить систему дымоудаления и экстренно включить автоосвещение, но ни одна из этих мер в итоге задейстована не была.
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Стрельба произошла в концертном зале «Крокуса» вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.
По последним данным, число погибших достигло 144 человек, количество пострадавших выросло до 382. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.
Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной.
Всего по делу о теракте были задержаны 12 человек, девять из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.
Ранее 5-tv.ru писал, что СК требует арестовать девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе».
- 30 мар
- Прямая трансляция большой панихиды по жертвам теракта в «Крокусе»
- 30 мар
- Евродепутат Бек не исключает связь Украины с терактом в «Крокусе»
- 30 мар
- Зеленский весело улыбнулся в ответ на вопрос о теракте в «Крокусе»
- 30 мар
- В Крыму призвали признать Украину страной-террористом при причастности к трагедии в «Крокусе»
- 30 мар
- США продолжат передавать России данные о террористических угрозах
- 29 мар
- Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» имеет судимость в Таджикистане за развратные действия
- 29 мар
- «Страшно и дико слышать»: Захарова осудила реакцию Пугачевой и Макаревича* на теракт в «Крокусе»
- 29 мар
- Они выбрались из ада: истории пострадавших в «Крокусе» людей
- 29 мар
- Память жертв теракта в «Крокусе» почтили на фестивале «Брат 2: живой Soundtrack»
- 29 мар
- Погибших в «Крокусе» Наталью Бондарь и ее маму похоронили в ЛНР
Читайте также
66%
0.11 99.53
-0.18
Нашли ошибку?