Возле разрушенного «Крокуса» провели акцию памяти «Журавлик мира и добра»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 15 0

Теракт унес жизни 144 человек, включая детей. Еще 551 человек пострадал.

Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Возле разрушенного здания «Крокус Сити Холла» прошла акция «Журавлик мира и добра» в память о жертвах теракта. К стихийному мемориалу принесли воздушные шары с бумажными журавлями.

В акции приняли участие воспитанники Центра развития и творчества детей и юношества «Гермес», ученики школы № 1213, а также взрослые из проекта «Московское долголетие», изготовив более двух тысяч бумажных журавлей.

В теракте погиб один из воспитанников центра «Гермес» Артемий Шалаев. Директор организации Алексей Лыков признается, что многие записки, которые написали ребята, они адресовали именно своему погибшему товарищу.

«Дети, приходя на занятия, делали журавлики, писали на крылышках пожелания: добра, мира, чтобы такого больше не случилось», — приводит слова Лыкова РИА Новости.

Прямая трансляция большой панихиды по жертвам теракта в «Крокусе»

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в концертном зале «Крокуса» вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 144 человек, количество пострадавших выросло до 551. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной. Как позже заявили в СК РФ, предполагаемые террористы должны были прибыть в Киев и получить обещанное им вознаграждение.

Всего по делу о теракте были задержаны 12 человек, девять из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что память жертв теракта в «Крокусе» почтили на фестивале «Брат 2: живой Soundtrack».

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Стрельба в Крокус Сити Холл
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