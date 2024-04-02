«Нас не сломать»: AKMAL’ указал на сплочение россиян после трагедии в «Крокусе»

|
Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева Эксклюзив 31 0

AKMAL’ указал на сплочение россиян после трагедии в «Крокусе»

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Исполнитель отметил, что российский народ — большая и крепкая семья. Пока мы едины — мы непобедимы.

Молодой певец Акмаль Ходжаниязов, известный публике как AKMAL’, признался, что сила россиян восхищает его. Несмотря на то, что Запад пытается «задушить» РФ всевозможными санкциями, и несмотря на трагедию в «Крокусе» — россияне все выстояли и объединились.

«Мы выстояли, мы доказали людям, что мы единое целое, что мы действительно одна большая дружная крепкая семья, в которой все любят друг друга. Эта трагедия еще раз нас сплотила, и мы уже показали и донесли людям из международного сообщества, что нас не сломать», — сказал артист на мемориальном концерте «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио» в беседе с корреспондентом 5-tv.ru

AKMAL’ уверен, что россияне с достоинством выдержат все испытания.

«У меня были мурашки, когда я видел ролики, как проходила минута молчания у „Крокус Сити Холла“. <…> Эта энергия, которая шла от наших людей в этот вечер — это самая настоящая магия, самая настоящая любовь. В первую очередь, к своему народу и своей стране», — с гордостью отмечает молодой певец.

Вечером 22 марта, за несколько минут до начала концерта группы «Пикник», в «Крокус Сити Холл» ворвались террористы и открыли стрельбу. Затем в здании вспыхнул пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 144 человека, еще несколько сотен получили ранения и травмы.

Мемориальный концерт «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио» прошел в поддержку не только тех, кого прямо коснулись страшные события 22 марта в «Крокус Сити Холле», но и всех жителей страны. Различные артисты исполнили самые трогательные композиции в акустической обработке. Через музыку они подарили слушателям луч надежды.

В мероприятии приняли участие Филипп Киркоров, Дмитрий Маликов, Нюша, рэпер ST, группа «Земляне», Владимир Пресняков, Александр Панайотов, Юрий Киселев, Artik& Asti, Митя Фомин и другие звезды.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что AKMAL’ раскрыл правду об отношениях с избранницей.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
2 апр
«Начали помогать людям»: IVAN отметил героизм юных ребят во время теракта в «Крокусе»
1 апр
Задержанные в Дагестане боевики снабжали оружием устроивших теракт в «Крокусе»
1 апр
Суд арестовал десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
1 апр
Десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» доставили в суд
1 апр
Платил за квартиру: десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» требуют арестовать
1 апр
«В 2006 году умер отец»: Наталья Подольская дала совет, как пережить горе
1 апр
«Формируют искаженную картину»: как США выгораживают ответственных за теракт в «Крокусе»
1 апр
ФСБ заявила о причастности задержанных в Дагестане боевиков к теракту в «Крокусе»
1 апр
«Готовятся документы»: Россия обратится в международные суды по причастности Украины к терактам
1 апр
Один из устроивших теракт в «Крокусе» довел свою жену до реанимации
+13° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
92.29
-0.08 99.57
0.04
Ретромеркурий оставит с пустым кошельком: финансовый гороскоп на апрель 2...

Последние новости

9:03
Южная Корея ввела санкции против двух российских судов
8:58
Советник Шойгу Ильницкий: «Голая вечеринка» — это акт агрессии против России
8:42
Ретромеркурий оставит с пустым кошельком: финансовый гороскоп на апрель 2024
8:34
БПЛА атаковали предприятия в Татарстане: есть пострадавшие
8:26
Ушла из жизни заслуженная артистка России и Якутии оперная певица Нина Чигирева
8:10
«Нас не сломать»: AKMAL’ указал на сплочение россиян после трагедии в «Крокусе»

Сейчас читают

Тревожный сигнал с небес: разный график воскресения Христа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 апреля, для всех знаков зодиака
Захарова: Британия впервые за шесть лет ответила России на запрос по Скрипалям
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок