БПЛА атаковали предприятия в Татарстане: есть пострадавшие

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 135 0

Несколько человек пострадали после атаки БПЛА на предприятия в Татарстане

БПЛА атаковали предприятия в Татарстане: есть пострадавшие

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Пресс-служба главы региона выступила с заявлением.

В Татарстане после атаки дронов на предприятия в двух городах пострадали несколько человек. С официальным заявлением обратилась пресс-служба главы региона Рустама Минниханова. 

Технологический процесс нарушен не был после атаки беспилотников. 

«Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен", - сообщает пресс-служба в Telegram-канале. 

К сожалению, в Елабуге есть пострадавшие, в данный момент им оказывается вся необходимая помощь. 

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