БПЛА атаковали предприятия в Татарстане: есть пострадавшие
Несколько человек пострадали после атаки БПЛА на предприятия в Татарстане
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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Пресс-служба главы региона выступила с заявлением.
В Татарстане после атаки дронов на предприятия в двух городах пострадали несколько человек. С официальным заявлением обратилась пресс-служба главы региона Рустама Минниханова.
Технологический процесс нарушен не был после атаки беспилотников.
«Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен", - сообщает пресс-служба в Telegram-канале.
К сожалению, в Елабуге есть пострадавшие, в данный момент им оказывается вся необходимая помощь.
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