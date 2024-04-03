«Малка» — сверхмощная артиллерия. Лучшее видео из зоны СВО за день

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 35 0

САУ «Малка» уничтожила иностранные Krab и Paladin на южно-донецком направлении

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Российские силы продолжают громить противника на поле боя.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Мощная «Малка»

На этих кадрах показана работа расчета самоходного артиллерийского орудия 2С7М «Малка» — артиллеристы наносят огневое поражение по укреплениям и технике ВСУ на южно-донецком направлении.

На кадрах объективного контроля, полученных с разведывательного беспилотника, артиллерийскими корректировщиками были зафиксированы уничтожение 155-мм самоходных артиллерийских установок Krab и Paladin польского и американского производства соответственно.

«Малка» способна уничтожить укрепленный объект, который не пробьет обычная гаубица. Данное орудие является желанной целью для противника.

Врагу не спрятаться

А на этих кадрах уже показана работа артиллерийских и минометных подразделений группировки войск «Запад». Они наносят огневое поражение по позициям украинских террористических формирований в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины.

Так, бойцы накрывают командные пункты, замаскированные боевые бронированные машины украинских ДРГ, а также ведут контрбатарейную борьбу с вражескими артиллерийскими и минометными расчетами в круглосуточном режиме.

Обнаружение целей и выявление попыток ротации подразделений противника в приграничных районах вскрывается операторами беспилотников.

Тема:
Спецоперация
3 апр
Блинкен: отправка войск США на Украину приблизит прямой конфликт с Россией
2 апр
Фонд «Защитники Отечества» получил 910 тысяч обращений за десять месяцев работы
2 апр
Генерал НАТО назвал российские планирующие боеприпасы «Царь-бомбой» для ВСУ
2 апр
«Недостаточно сказать»: в США призвали НАТО разорвать отношения с Украиной
2 апр
Ситуация критическая: Блинкен требует срочно направить помощь Украине
2 апр
«Масштабная катастрофа»: к чему привел просчет Запада на Украине
2 апр
Российские военные уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ
2 апр
«Самая опасная ситуация»: генерал ВСУ о положении боевиков под Часов Яром
2 апр
«Для чего это делается?» — как ВСУ лишаются даже стратегических резервов
2 апр
CNN заявил об использовании Украиной беспилотников с искусственным интеллектом
+15° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
92.53
0.24 99.41
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:22
«Их такое количество»: какие женщины привлекают Григория Лепса
6:10
Весеннее половодье в России: ситуация в регионах на утро 3 апреля
6:00
«Малка» — сверхмощная артиллерия. Лучшее видео из зоны СВО за день
5:55
Один человек погиб, более 50 пострадали в результате землетрясения на Тайване
5:40
Готовы прогнуться: США ради помощи Украине могут снять запрет на экспорт СПГ
5:33
Тяжелый развод, дружба с Ельциным и большой теннис: судьба Евгения Кафельникова

Сейчас читают

Онколог раскрыла секрет, как снизить риск развития рака толстой кишки на 60%
Минниханов сообщил о первой атаке беспилотников в Татарстане, есть пострадавшие
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 апреля, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок