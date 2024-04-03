Протестующие с факелами окружили резиденцию Нетаньяху в Иерусалиме
От премьер-министра они требуют уйти в отставку.
Фото, видео: www.globallookpress.com /© Matan Golan; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Тысячи протестующих провели минувшую ночь на улицах израильских городов. В Иерусалиме демонстранты с факелами окружили резиденцию премьера страны Биньямина Нетаньяху. Они попытались прорваться к зданию.
На подступах митингующих жестко разгоняла полиция, но это не помогло. Арестованы уже как минимум пять человек.
Израильтяне требуют от Нетаньяху немедленно уйти в отставку. А также заключить с ХАМАС сделку по освобождению заложников в секторе Газа.
Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков ХАМАС. В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам, школам, а также вблизи лагерей беженцев вызвали критику мировой общественности.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Конгрессе США призвали завершить конфликт в Газе ядерной бомбой.
- 2 апр
- Нетаньяху: Израиль непреднамеренно ударил по невинным людям в Газе
- 30 мар
- Замарал руки: протестующие сорвали предвыборную речь Байдена в Нью-Йорке
- 28 мар
- Лавров указал на двойные стандарты ООН и ОБСЕ по отношению к палестинцам
- 28 мар
- «Мир не сосредоточен»: Зеленский жалуется на отвлечение внимания с Украины на Газу
- 27 мар
- Пропалестинские активисты разбросали навоз у домов чиновников в США
- 26 мар
- ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию «третьего номера» в ХАМАС Марвана Иссы
- 25 мар
- СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня в секторе Газа на время Рамадана
- 15 мар
- В ХАМАС рассказали о судьбе взятых в плен россиян
- 14 мар
- «Уничтожить всех, включая младенцев»: нарушает ли Израиль правила ведения войны в Газе
- 11 мар
- Нетаньяху назвал возможные сроки завершения операции в секторе Газа
Читайте также
48%
0.24 99.41
-0.16
Нашли ошибку?