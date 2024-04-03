Протестующие с факелами окружили резиденцию Нетаньяху в Иерусалиме

Эфирная новость 35 0

От премьер-министра они требуют уйти в отставку.

Фото, видео: www.globallookpress.com /© Matan Golan; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Тысячи протестующих провели минувшую ночь на улицах израильских городов. В Иерусалиме демонстранты с факелами окружили резиденцию премьера страны Биньямина Нетаньяху. Они попытались прорваться к зданию.

На подступах митингующих жестко разгоняла полиция, но это не помогло. Арестованы уже как минимум пять человек.

Израильтяне требуют от Нетаньяху немедленно уйти в отставку. А также заключить с ХАМАС сделку по освобождению заложников в секторе Газа.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков ХАМАС. В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам, школам, а также вблизи лагерей беженцев вызвали критику мировой общественности.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Конгрессе США призвали завершить конфликт в Газе ядерной бомбой.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
2 апр
Нетаньяху: Израиль непреднамеренно ударил по невинным людям в Газе
30 мар
Замарал руки: протестующие сорвали предвыборную речь Байдена в Нью-Йорке
28 мар
Лавров указал на двойные стандарты ООН и ОБСЕ по отношению к палестинцам
28 мар
«Мир не сосредоточен»: Зеленский жалуется на отвлечение внимания с Украины на Газу
27 мар
Пропалестинские активисты разбросали навоз у домов чиновников в США
26 мар
ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию «третьего номера» в ХАМАС Марвана Иссы
25 мар
СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня в секторе Газа на время Рамадана
15 мар
В ХАМАС рассказали о судьбе взятых в плен россиян
14 мар
«Уничтожить всех, включая младенцев»: нарушает ли Израиль правила ведения войны в Газе
11 мар
Нетаньяху назвал возможные сроки завершения операции в секторе Газа
+16° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
92.53
0.24 99.41
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:02
Мишустин: продолжительность жизни в 2023 году превысила допандемийные значения
14:01
Интересные направления: где россиянам бюджетно отдохнуть на майских праздниках
13:57
«Узурпация права на спорт»: Песков о признаниях главы МОК про Игры дружбы
13:45
Самое мощное за последние 25 лет: что известно о землетрясении на Тайване
13:30
«Белый дом обеспокоен»: Макрон отказался от помощи США при конфликте с Россией
13:24
Суд признал законным арест фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Исломова

Сейчас читают

Онколог раскрыла секрет, как снизить риск развития рака толстой кишки на 60%
Германия задержала судно с российским ураном для АЭС США из-за фанеры
«Просто было очень страшно»: Ольга Серябкина о теракте в «Крокусе»
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок