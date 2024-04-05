«Вызывает возражения»: что ждет Украину на саммите НАТО в июле

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 15 0

NYT: Украина не получит приглашение в НАТО, несмотря на угрозу поражения

«Вызывает возражения»: что ждет Украину на саммите НАТО в июле

Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO

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Тема:
Спецоперация

Киевский режим торопит своих западных «партнеров» из-за все больше ухудшающегося положения ВСУ.

Украина не получит приглашение на вступление в НАТО на июльском саммите альянса в Вашингтоне, несмотря на очевидную угрозу поражения Киева в ходе российской спецоперации. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

По данным СМИ, против приглашения Украины в НАТО, в первую очередь, выступают США и Германия, власти которых, несмотря на публичную твердую позицию о поддержке киевского режима в борьбе с Россией, все еще не намерены становиться непосредственными участниками конфликта.

«Вариант, согласно которому ответственность за координацию пожертвований и поставок оружия Украине должна была возложить на НАТО, а не на Соединенные Штаты, вызвал возражения со стороны Венгрии и других союзников, поскольку он может напрямую втянуть альянс в войну. Против этого также выступают Соединенные Штаты», — говорится в материале.

Между тем Запад до сих пор пытается согласовать новый пакет военной помощи Украине. Так, в Соединенных Штатах Конгресс с конца 2023 года не одобряет выделение 60 миллиардов долларов единовременно для закупок оружия Киеву. А альтернативный вариант — обязательства о предоставлении Украине 100 миллиардов в течение следующих пяти лет — был встречен руководством стран «с замешательством».

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что станет с НАТО после окончания спецоперации.

Тема:
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