В Новой Москве сгорел мемориал жертвам теракта в «Крокусе»

В Новой Москве сгорел стихийный мемориал, посвященный жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает администрация поселения Десеновское.

«Ночью произошло происшествие, которое взволновало жителей нашего поселения. Администрация и компетентные службы разбираются в произошедшем. Закладной камень в ближайшее время будет приведен в надлежащий вид», — сообщила администрация в своем Telegram-канале.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551. По данным на 5 апреля, в больницах российской столицы остаются 37 пострадавших, трое из них — в тяжелом состоянии.

Всего по делу о теракте арестованы 12 человек. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что помогло спасти сотни людей во время теракта в «Крокусе».