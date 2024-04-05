В Новой Москве сгорел мемориал жертвам теракта в «Крокусе»
Местная администрация обещала разобраться в произошедшем.
Фото: Telegram / Официальный новостной канал администрации поселения Десеновское / admdesenovskoe
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В Новой Москве сгорел стихийный мемориал, посвященный жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает администрация поселения Десеновское.
«Ночью произошло происшествие, которое взволновало жителей нашего поселения. Администрация и компетентные службы разбираются в произошедшем. Закладной камень в ближайшее время будет приведен в надлежащий вид», — сообщила администрация в своем Telegram-канале.
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.
По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551. По данным на 5 апреля, в больницах российской столицы остаются 37 пострадавших, трое из них — в тяжелом состоянии.
Всего по делу о теракте арестованы 12 человек. Следственные мероприятия продолжаются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что помогло спасти сотни людей во время теракта в «Крокусе».
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