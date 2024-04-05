В Орске произошел прорыв дамбы, людей эвакуируют: что известно к этому часу

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 16 0

МЧС: последствия прорыва дамбы в Орске устраняют 33 большегруза

Фото, видео: Пузырев Сергей / ТАСС; Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

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В МЧС рассказали об обстановке в городе.

Прорыв дамбы произошел вечером 5 апреля в Орске. В настоящее время проводится эвакуация людей, проживающих в зоне возможного подтопления. Также над устранением последствий инцидента работают 240 специалистов и 113 единиц техники. Об обстановке рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников.

«Произошел прорыв земляной и насыпной дамбы, которая находится в черте города. Она прикрывала его от паводков и талых вод. Небольшой прорыв сейчас устраняется фронтальными погрузчиками большегрузами, которые завозят туда землю для засыпки прорыва», — рассказал Ситников.

Согласно последним данным ведомства, в пунктах временного размещения находятся порядка 40 человек, из них 17 детей. Большинство направляется к родственникам и знакомым. Всего в готовности 12 пунктов временного размещения.

«Не пренебрегайте рекомендациями специалистов: покидайте дома, подверженные подтоплению. Заранее подготовьте документы и вещи первой необходимости», — призвали местных жителей в МЧС.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места прорыва дамбы в Орске.

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