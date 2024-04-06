Сотрудник МВД вынес на спине инвалида из затопленного дома в Орске

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Сотрудник МВД Умаргалеев вынес на спине инвалида из затопленного дома в Орске

Фото, видео: Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

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Тема:
Прорыв дамбы в Орске

Жителей города эвакуируют после прорыва насыпной дамбы.

Сотрудники правоохранительных органов спасают пострадавших от затопления домов в Орске. Корреспонденту 5-tv.ru удалось поговорить с Русланом Умаргалеевым, заместителем начальника управления Межмуниципального МУ МВД России «Орское», полковником внутренней службы, который на своей спине вынес из окруженного водой дома человека с инвалидностью, а также спас вместе с коллегами его мать и брата.

Как рассказал Умаргалеев, 5 апреля в 18:30 в управлении был объявлен сбор личного состава. Полицейские отправились в район Старого города, который расположен близ прорвавшейся от паводка насыпной дамбы, и начали оказывать помощь людям в эвакуации. Житель одного из подтопленных домов оказался неспособным передвигаться самостоятельно. Тогда полковник взял его на плечо.

«Были затоплены дворовые постройки и подходы к дому. Помимо мужчины были спасены также его мать, которая тоже является инвалидом, и брат. Помощь потребовалась многим, продолжаем эвакуационные мероприятия до сего времени», — сказал Умаргалеев.

О героическом поступке полковника уже сообщалось в публикациях пресс-службы ГУ МВД по Оренбургской области. Вместе с сослуживцами он помог выбраться из дома не только мужчине с инвалидностью, его матери и брату, но даже любимую кошку семьи.

Орск оказался парализованным происшествием с дамбой 5 апреля. Паводковые воды разрушили участок насыпной дамбы протяженностью в десять метров. В городе и регионе действует режим ЧС, жителей домов эвакуируют. На месте работают представители всех оперативных служб, 33 большегруза засыпают прорыв. По последним данным, в пункты временного размещения (ПВР) в Орске доставлены 235 человек, в том числе 73 ребенка.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в городе организованы ПВР на шесть с половиной тысяч мест, при необходимости их количество будет увеличено. Место сбора — улица Крайняя. Пострадавшие получат материальную помощь от региональных властей: от десяти до 50 тысяч рублей за утраченное имущество и от 200 до 400 тысяч в случае получения травм. Соответствующие заявления граждане смогут подать на портале Госуслуг, а также через МФЦ. Кроме того, в Орске будут работать выездные бригады сотрудников МФЦ для работы в ПВР.

Режим ЧС введен также в Самарской области. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как регион справляется с сильнейшим паводком.

Тема:
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