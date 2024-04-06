Путин поручил Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 94 0

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля — к эвакуации людей спасатели приступили немедленно.

Путин поручил Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область

Фото: 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Прорыв дамбы в Орске

Глава МЧС Александр Куренков доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в зоне затопления в Оренбургской области. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Глава государства поручил министру срочно вылететь в область для организации соответствующих работ. При этом глава региона Денис Паслер также доложил Путину о ситуации.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. Спасатели сразу приступили к эвакуации людей.

Всего в Оренбургской области подтоплено почти 4,3 тысячи жилых домов, около 8,5 тысячи дачных участков и 47 мостов. Один из прорывов уже удалось ликвидировать.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности. В регион вылетел дополнительный эшелон спасателей для ликвидации последствий паводка и оказания помощи населению.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Оренбургской области спасатели отмечают пик паводка. Сразу несколько сел отрезаны от большой земли.

Передвигаться даже на резиновых лодках довольно опасно. Есть риск, что их унесет течением.

Тема:
Прорыв дамбы в Орске
6 апр
Новый прорыв дамбы произошел в Орске
6 апр
За два дня в Орске из-за кишечной инфекции в больнице оказались восемь человек
6 апр
Губернатор Оренбургской области о ситуации после прорыва дамбы в Орске: «Это исключение»
6 апр
«Маленькие жизни»: на месте ЧС в Орске спасают оставленных домашних животных
6 апр
Дополнительный эшелон спасателей направили в Оренбургскую область
6 апр
Названы причины прорыва дамбы в Орске
6 апр
«Несколько километров»: власти региона рассказали о масштабах разрушения дамбы в Орске
6 апр
В причинах прорыва дамбы в Орске будут разбираться следователи
6 апр
Из затопленного Орска эвакуировали более 700 человек после прорыва дамбы
6 апр
После прорыва дамбы в Старом городе Орска нашли два тела
+4° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
92.42
0.11 100.13
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:22
Бывший министр экономики Казахстана попытался оправдать убийство жены
21:16
Мужчина с ножом напал на сотрудников ТЦК в Киеве
21:04
Звезду «Дома-2» Шароварова арестовали по делу о сбыте наркотиков
20:49
Во Франции предрекли разрушение страны в случае столкновения с Россией
20:36
Совбез ООН обсудит запрос Палестины на вступление в организацию
20:23
Новый прорыв дамбы произошел в Орске

Сейчас читают

С меня хватит: как распознать абьюз на работе
Лисьи глазки и маленькие носики: звезды, перекроенные пластической хирургией
«Невероятное удовольствие»: в Сеть попало фото Агаты Муцениеце с голой грудью
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок