Путин поручил Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля — к эвакуации людей спасатели приступили немедленно.
Фото: 5-tv.ru
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Глава МЧС Александр Куренков доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в зоне затопления в Оренбургской области. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Глава государства поручил министру срочно вылететь в область для организации соответствующих работ. При этом глава региона Денис Паслер также доложил Путину о ситуации.
Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. Спасатели сразу приступили к эвакуации людей.
Всего в Оренбургской области подтоплено почти 4,3 тысячи жилых домов, около 8,5 тысячи дачных участков и 47 мостов. Один из прорывов уже удалось ликвидировать.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности. В регион вылетел дополнительный эшелон спасателей для ликвидации последствий паводка и оказания помощи населению.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Оренбургской области спасатели отмечают пик паводка. Сразу несколько сел отрезаны от большой земли.
Передвигаться даже на резиновых лодках довольно опасно. Есть риск, что их унесет течением.
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