Глава МЧС Александр Куренков вылетел в пострадавшую от масштабного паводка Оренбургскую область. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, министр посетит Орск, где проконтролирует меры по ликвидации последствий случившегося, а также координацию действий сил и средств специалистов. Куренков уже распорядился усилить группировку спасателей и техники для оказания всесторонней помощи населению.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. МЧС была оперативно организована эвакуация населения.

Для помощи населению и устранения последствий прорыва мобилизованы все необходимые силы. В городе подготовлены ПВР на 6,5 тысячи человек.

Специалисты оперативно работают над ремонтом дамбы. В регионе в настоящее время введен режим ЧС.

Ранее 5-tv.ru писал, что паводок в Орске начал затапливать микрорайон Новый город.