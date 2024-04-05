Фото боевиков ВСУ и «Крокуса»: что обнаружили в телефонах предполагаемых исполнителей теракта

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 87 0

Следователи усматривают связь между терактом в «Крокусе» и спецоперацией

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; Telegram / Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации / sledcom_press; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Задержанные пытались уничтожить мобильные устройства, однако сделать это не удалось. Следователи нашли ценную информацию.

Следователи получили важную информацию из телефонов предполагаемых исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», которая говорит о связи преступления и спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета в официальном Telegram-канале.

«Результаты экспертного исследования мобильных телефонов, которые террористы пытались уничтожить, позволили получить значимые для следствия данные об обстоятельствах подготовки к преступлению», — говорится в сообщении.

Так, удалось выяснить, что в качестве места совершения теракта был выбран именно «Крокус» по заданию куратора. В годовщину начала спецоперации, 24 февраля 2024 года, один из соучастников нашел в интернете фотографии здания, где видны входы и выходы, и отправил их куратору. Обвиняемый, как уточнили в СК, подтвердил это в ходе допроса.

Кроме того, в телефонах были обнаружены фотографии с людьми в камуфляжной одежде и флагом Украины. На кадрах они стоят на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом.

«Указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции», — отметили в СК.

Добавляется, что следователи продолжают работу по выявлению всех причастных к теракту в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551. Всего по делу о теракте арестованы десять человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ опубликовала видео задержания в Москве, Екатеринбурге и Омске троих пособников теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

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