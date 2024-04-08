Ким Чен Ын выразил соболезнования из-за паводка в Оренбургской области

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 20 0

Он выразил надежду, что власти и население региона вскоре преодолеют последствия стихийного бедствия.

Ким Чен Ын выразил соболезнования из-за паводка в Оренбургской области

Фото: Алеев Егор / ТАСС

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Тема:
Прорыв дамбы в Орске

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с крупным паводком в Оренбургской области. Об этом сообщает северокорейское агентство ЦТАК.

«Услышав печальное известие о том, что Оренбургская область понесла большой материальный ущерб от наводнения, выражаю вам, правительству, народу и пострадавшим, от имени правительства и народа КНДР и себя лично, глубочайшие соболезнования», ― отметил лидер КНДР.

При этом он выразил надежду, что власти и население региона вскоре преодолеют последствия стихийного бедствия.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. Спасатели немедленно приступили к эвакуации людей.

Для помощи населению и ликвидации последствий прорыва мобилизованы все необходимые силы. После повторного прорыва у поселка Никель вода добралась до центра Орска.

Шестеро взрослых и трое детей госпитализированы из-за ситуации. Действия спасателей на месте координирует глава МЧС Александр Куренков.

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