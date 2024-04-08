Кто виноват и что делать? Что происходит в затопленном из-за прорыва дамбы Орске

Как стало известно, в Оренбургской области произошел прорыв второй дамбы у поселка Лесоторговый в Орске. Но оценить состояние сейчас невозможно, ее укрепляют мешками с песком.

Людей массово вывозят уже не только из частного сектора, но и из жилых многоэтажек. В связи с риском распространения кишечных инфекций людей настоятельно просят пить кипяченую или бутилированную воду.

Из-за резко выросшего спроса в город завозят дополнительные партии воды и хлеба. А после жалоб людей на взвинченные цены — проверки проводит прокуратура. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков передает из затопленного города.

Орск — в глубоководной осаде. Жители микрорайона Новый город массово скупают бутилированную воду. Цены в магазинах мониторят, чтобы не допустить спекуляции.

Передвигаться по центру Орска можно только на моторных лодках. Потому что течение бурное, и обычные — просто сносит.

Спасатели максимально сосредоточены. Нашу моторную лодку тоже периодически качает: глубина везде разная. В среднем здесь два- два с половиной метра. А ведь это район Орского автовокзал, практически центр. Спасатели держат курс в сторону жилых многоэтажек. Сегодня это десятый, а может и 20 рейс, уже запутался наш сопровождающий.

«Наше задание — перемещение людей с затопления на сушу. Вот и все», — отметил спасатель аварийно- спасательной службы Андрей Тимофеев.

Жильцы этого дома тянули до последнего. Сейчас просят им помочь. Одной лодки тут будет мало.

Людей эвакуируют на таких специальных транспортерах. Он может как ехать, так и плыть. Вместимость — примерно 70 человек. С высоты передвижной платформы размер бедствия выглядит еще более впечатляющим.

В центре Орска сейчас дома затоплены. Всех школьников города перевели на дистанционное обучение. Аптек и магазинов на первом этаже в этой части города уже не видно. Машины были припаркованы рядом с домом, они полностью ушли под воду.

Все подъезды затоплены. Людей эвакуируют через вторые этажи.

«У меня отец слепой. Вчера не поехал. Я поэтому осталась дома. Сегодня встала — все затопило. Теперь надо его оттуда забрать, он не может двери открыть», — рассказала местная жительница.

Многие просят вернуться за документами, которые не успели забрать.