Российские военные уничтожили украинскую ракету «Нептун» над Черным морем

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 53 0

За прошедшую ночь украинские террористы не раз пытались атаковать российские регионы.

Российские военные уничтожили украинскую ракету «Нептун» над Черным морем

Фото: Невар Виталий / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Российские военные уничтожили украинскую ракету «Нептун» над Черным морем. Соответствующие данные предоставили в Минобороны России.

За прошедшую ночь украинские террористы не раз пытались атаковать российские регионы. Речь идет, в частности, о попытках обстрелов с помощью беспилотников.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с использованием БПЛА самолетного типа и противокорабельной ракеты „Нептун“ по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркивалось в заявлении Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.

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Утром 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. По словам верховного главнокомандующего РФ, предпосылками для этого решения стали массированные удары ВСУ по территориям самопровозглашенных на тот момент республик ДНР и ЛНР. На Украине попытки урегулировать конфликт путем дипломатии проигнорировали, поэтому РФ заявила о необходимости оказать поддержку пострадавшим регионам, а в качестве одной из ключевых задач СВО объявила демилитаризацию Украины.

США, ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как вторжение и объявили России войну, попутно препятствуя подлинному освещению реальной ситуации на фронте. Параллельно с этим Запад и ряд стран Европы усилил санкционное давление на РФ, параллельно снабжая Украину вооружением.

Попытка противостоять миротворческой миссии РФ со стороны ВСУ при помощи контрнаступления обернулась для Киева большими потерями и бегством. После этого поставки оружия со стороны Европы и Штатов пользы Украине не принесли: в последнее время в Киеве отмечают большие масштабы дезертирства среди боевиков, а ряд стран, таких как Латвия и Финляндия отказываются от военной помощи Киеву.

9 февраля 2024 года американский журналист Такер Карлсон опубликовал двухчасовое интервью, в рамках которого Владимир Путин назвал истинные причины начала спецоперации на Украине, заявил о готовности провести переговоры с Киевом и подчеркнул необходимость защищать ДНР и ЛНР от произвола украинских властей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЕС предварительно согласовал ограничения на импорт сельхозпродукции с Украины.

Тема:
Спецоперация
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