Добровольцы-спасатели ВСКС помогают людям и животным в зоне подтоплений под Оренбургом
Уровень воды в регионе продолжает подниматься.
Фото: Пресс-служба ВСКС
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Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) прибыли на место ЧП под Оребургом для оказания помощи местным жителям. В кооперации со специальными службами они уже приступили к ливидации последствий серьезных подтоплений из-за прорыва дамбы. Студенты трудятся в несколько смен — и утром, и днем, и даже ночью.
Молодые спасатели помогают эвакуировать людей и животных, а также собирать и доставлять гуманитарную помощь. В частности, в особо отдаленные или отрезанные водой населенные пункты. Как отметили в ВСКС, у студентов есть все необходимые навыки для работы в условиях ЧП. Их помощь сейчас как никогда необходима.
«Людям всегда сложно покидать свои дома, оставлять свое хозяйство, каждый надеется на то, что все обойдется. Некоторые жители до последнего ждали спада воды, который, к сожалению, пока не произошел, остались в своих домах, а теперь из многих районов выбраться можно только на лодке. Помогаем им в этом. Помимо добровольцев оренбургского отделения ВСКС здесь уже находятся наши ребята из Екатеринбурга, Самары и Московской области, к вечеру ожидаем из Омска и Ижевска. Все прошли специальную подготовку, обеспечены техникой и оборудованием. Работаем вместе с Народным фронтом во взаимодействии с МЧС России. Добровольцы эвакуируют людей с затопленных территорий. Работа сложная и ответственная, важно быть очень внимательным, знать определенные тонкости в управлении плавсредством в таких условиях, чтобы не напороться на острый забор или мусор, скрытые под водой, и не повредить лодку с людьми», — прокомментировал член Исполкома ВСКС Ильяс Тлеубаев.
Добровольцы ВСКС и волонтеры Народного фронта активно выявляют потребности пострадавших от подтоплений жителей Оренбургской области и оказывают всестороннюю помощь. Люди не устают благодарить молодых спасателей: им своевремено доставляют не только воду, вещи, но даже лекарства, если того требует ситуация.
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