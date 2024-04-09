Глава МЧС Куренков прибыл в Тюмень из-за ситуации с паводками в регионах

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Тюмень. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что 10 апреля руководитель министерства продолжит свою рабочую поездку по регионам, наиболее подверженным паводкам.

Куренков уже посетил Оренбургскую и Курганскую области, пострадавшие от наводнений. Глава МЧС также сообщил об усилении группировки спасателей.

В России из-за паводка в зоне затопления оказались населенные пункты Оренбургской, Тюменской и Курганской областей. Больше всего пострадал Орск, где с разницей в несколько дней произошли несколько прорывов дамбы.

Местные жители из зоны затопления эвакуированы, на месте ведется ликвидация последствий. Действия спасателей координирует лично Куренков.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что жителей Оренбурга призвали к эвакуации из-за повышения уровня реки Урал до 931 сантиметра.