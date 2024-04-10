Суд признал законным арест еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Суд отклонил жалобу на арест Диловара Исломова*, который является фигурантом дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Решение было принято в Мосгорсуде.

«Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласила решение судья.

По версии следствия, Диловар вместе со своим отцом Исроилом* и братом Аминчоном* продал автомобиль предполагаемым исполнителям теракта. После заключения под стражу все трое подали апелляции, одна из них ранее уже была отклонена судом — в отношении старшего члена семьи.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Предполагаемые исполнители теракта были задержаны российскими спецслужбами в Брянской области.

Правоохранители и сегодня занимаются расследованием уголовного дела. Как отмечали в СК, картина произошедшего собирается буквально по крупицам. Уже удалось установить 11 человек, которые так или иначе могут быть причастны к совершению преступления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что еще семь фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» внесены в перечень террористов и экстремистов.

* — внесены в список террористов и экстремистов в России