Суд признал законным арест фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Исломова
Мужчина пытался обжаловать меру пресечения.
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru
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Московский городской суд признал законным арест Исроила Исломова, ставшего первым фигурантом дела о теракте в «Крокусе», который пытался обжаловать меру пресечения. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.
«Постановление Басманного суда Москвы в отношении Исломова Исроила оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения», — огласил решение судья.
В итоге Исломов останется под арестом ближайщий месяц и 29 суток.
По версии следствия, Исроил Исломов и два его сына Диловар и Аминчон знали о намерениях предполагаемых террористов. Также они продали обвиняемым автомобиль Renault, на котором те передвигались в день теракта и были задержаны в Брянской области.
Сам Исроил Исломов вину свою отрицает. Его сыновья также обжаловали арест, суд примет решение по их апелляциям в ближайшее время.
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.
По последним данным, число погибших достигло 144 человек, количество пострадавших выросло до 551.
Всего по делу о теракте были задержаны 12 человек, десять из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, куда ведут следы теракта в «Крокусе».
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