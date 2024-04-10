Беспилотники атаковали Таганрог в Ростовской области

Местным жителям рекомендовали проследовать в укрытия.
Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
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Атака вражеских беспилотников объявлена в Таганроге Ростовской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.
«Внимание! Атака БПЛА», — написал он.
Местным жителям рекомендовали спуститься на нижние этажи или в подвалы домов, а также найти место без окон и сесть на пол.
Немногим ранее воздушная тревога была объявлена в Севастополе. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили. Тех, кто оказался в этот момент там, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации. ВСУ применяют беспилотники, обстреливают приграничные регионы ракетами.
По данным посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, с начала 2024 года, по состоянию на 5 апреля, от ударов киевского режима по территории России погиб 201 мирный житель, еще 721 получил ранения.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Брянской области при обстреле со стороны Украины погибли женщина и ребенок.
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