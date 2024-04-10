Глава политбюро ХАМАС подтвердил гибель троих сыновей в Газе при ударе ЦАХАЛ

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 16 0

Подобное не окажет влияния на палестинских лидеров, подчеркнул он.

Глава политбюро ХАМАС подтвердил гибель троих сыновей в Газе при ударе ЦАХАЛ

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Глава политического бюро движения ХАМАС Исмаил Хания сообщил, что трое его сыновей погибли в результате удара ЦАХАЛ по сектору Газа.

«Они остались с нашим народом в секторе Газа и не покинули его. Весь наш народ и все семьи жителей заплатили высокую цену кровью своих детей, и я один из них», — заявил Al Jazeera общественный деятель.

Хания подчеркнул, что это обстоятельство не повлияет на требования движения о прекращении огня в секторе Газа. Палестинские лидеры не отступят — пролитая кровь близких только усиливает единство народа и верность родине, считает он.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Израиль готовится нанести удары по ядерным объектам в Иране. Эксперты подчеркивают, что целенаправленная атака по ним может повлечь беспрецедентную эскалацию на Ближнем Востоке.

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