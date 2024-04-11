Эрдоган выразил соболезнования лидеру ХАМАС из-за гибели сыновей от удара Израиля

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 18 0

Турецкий лидер пообщался с главой политбюро движения по телефону.

Эрдоган выразил соболезнования лидеру ХАМАС из-за гибели сыновей от удара Израиля

Фото: Reuters / Shadi Tabatibi; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования главе политбюро ХАМАС Исмаилу Хании в связи со смертью его сыновей и внуков после удара ЦАХАЛ в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе радикального движения.

«Главе политбюро ХАМАС позвонил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и выразил соболезнования в связи с мученической гибелью троих его детей и внуков в результате вероломной сионистской бомбардировки сектора Газа в среду вечером», — говорится в Telegram-канале организации.

Соболезнования, как отмечается, также выразили министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава разведки страны Ибрагим Калын.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Вскоре боевики ХАМАС зашли на территорию еврейского государства, взяв заложников, но израильская армия выдавила их обратно в анклав. 

 

В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам и школам в Газе, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение со стороны мировой общественности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Хания подтвердил гибель троих сыновей в Газе при ударе ЦАХАЛ. Это обстоятельство не повлияет на требования движения о прекращении огня в секторе Газа, подчеркнул он.

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