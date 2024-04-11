Всем нужна помощь: поселок в Курганской области стремительно уходит под воду

Эфирная новость 114 0

Поселок в Курганской области стремительно уходит под воду

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Паводки в регионах России Прорыв дамбы в Орске

В магазины и к родственникам люди вынуждены добираться на лодках.

В Курганской области паводок отрезал от большой земли жителей целого поселка. Часть дворов ушла под воду. В магазины и к родственникам люди вынуждены добираться на лодках. Сейчас большой водный массив движется в сторону Кургана. Жители готовятся к эвакуации. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Кирилла Солодкова.

С высоты размытые окраины села Усть-Уйское — как на ладони. Паводковые потоки по-хозяйски зашли в каждый двор. Местами улицы погрузились в воду на глубину до пяти метров.

Валентина Воробьева с трудом пробирается к собственному участку. Вода уже везде: затоплены гараж, сарай и подвал жилого дома. Но самое опасное — не это. Почти тысяча жителей оказались в водной блокаде.

«Поселок сейчас можно назвать самым настоящим островом: с одной стороны населенныц пункт окружил разлившийся Тобол, с другой — река Уй. Добраться до большой земли местные жители могут только на таких баркасах. Путь в одну сторону занимает около тридцати минут», — отметил журналист.

Наша лодка аккуратно огибает торчащие из воды автомобильные знаки. Где-то на глубине — затопленный деревянный мост и сельхозугодья.

«Сенокосы, пастбища вот были. Сейчас все покрыто водой. А тут грейдер был три километра, он весь полностью затоплен», — отметил паромщик Алексей Юсупов.

На этом месте была дорога. Теперь — лодочная переправа. Работает с шести утра и до захода солнца. По воде доставляют медикаменты и свежий хлеб. Этих запасов хватит на пару дней. Другие продукты завезли еще до прихода большой воды.

«У нас машина на этой стороне: привозим, перегружаем и также доставляем, в магазинах все есть», — подчеркнула бизнесмен Марина Корноухих.

Избавить от многих проблем мог бы новый современный мост, но местные власти почему-то отказываются его строить. И вместо этого ремонтируют старый — от весны до весны.

«Надо вот поехать куда, даже в ту же больницу, вот подстраиваемся — идем, просим, чтобы как-то перевезли, иначе…нет — значит в размашку плыть», — сказал житель села Усть-Уйское Александр Красюк.

Маломобильных граждан и пожилых людей заранее эвакуировали в безопасное место. В пунктах временного размещения работают врачи. Правда чаще людям требуется не медицинская, а психологическая помощь.

Пик паводка в Курганской области ожидается уже в ближайшие дни. В полной готовности около двух тысяч спасателей и 600 единиц техники. В круглосуточном режиме продолжается укрпеление областного центра. Уровень воды в Кургане по прогнозам превысит исторический максимум.

Тема:
Паводки в регионах России
11 апр
Файзуллин пообещал разобраться в причинах прорыва дамбы в Орске: «Огромная масса воды»
11 апр
Уровень реки Урал в районе Оренбурга вырос на 6 сантиметров за 2 часа
11 апр
Борт МЧС доставил водоналивные дамбы в Тюменскую область
11 апр
В Кузбассе смыло мост через реку Томь
11 апр
МЧС доставило 35 тонн гуманитарной помощи в Оренбургскую область
11 апр
Файзуллин поручил оперативно восстановить жилье в Оренбуржье
11 апр
У многих сдают нервы: как людей эвакуируют из затопленного Оренбурга
11 апр
Жители Курганской области готовятся к пику паводка
11 апр
В Оренбургской области развернули около трех километров водоналивных дамб
10 апр
«Работает штатно»: 20-километровую дамбу в Орске обслуживали всего два человека
+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
93.22
0.47 101.23
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:50
На Украине заявили о полном уничтожении самой мощной ТЭС под Киевом
12:43
ФСБ пресекла попытку высадки спецназа ВСУ под Херсоном, спланированную Британией
12:41
Позолоти ручку: как распознать инфоцыган и не попасть в ловушку
12:18
Источник заявил об обысках в Club 500 и Siberia, принадлежащих блогеру Портнягину
12:15
Обвиняемого в нападении на полицейских в Подмосковье задержали под Тверью
12:06
Всем нужна помощь: поселок в Курганской области стремительно уходит под воду

Сейчас читают

Синоптик объяснила причину апрельских гроз майской погодой
Полиция взяла «дропов»: как у волейболиста-легенды Максима Михайлова выманили 8,4 миллиона
«Приехали как волонтеры»: добровольцы помогают медикам и пострадавшим в теракте в Крокус Сити
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок