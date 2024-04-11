Борт МЧС доставил водоналивные дамбы в Тюменскую область

Конструкции помогут защититься от весеннего половодья.
Фото, видео: Алеев Егор / ТАСС; Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru
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Борт Ил-76 МЧС России доставил четыре километра водоналивных дамб в Тюменскую область по поручению министра Александра Куренкова. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
Дамбами собираются применить для снижения последствий прохождения паводка, а также защиты домов и хозяйств от весеннего половодья.
Еще одна цель — недопущение подтопления территорий. Конструкция из многослойного композитного материала позволяет в кратчайшие сроки организовать инженерную защиту от затопления жизненно важных объектов.
Ранее 5-tv.ru писал, что МЧС России доставило 35 тонн гуманитарной помощи для жителей Оренбургской области. В регион привезли продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты, пледы, резиновые сапоги и бутилированную воду. Сбор, как отмечается, организовало правительство Тульской области.
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